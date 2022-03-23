Тегеран, 23 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 23 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Сирию, чтобы обсудить с сирийскими официальными лицами двусторонние связи и иные вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амир Абдоллахиан планирует встретиться и провести переговоры с высокопоставленными сирийскими официальными лицами. Агентство Sputnik со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Сирии сообщило, что министр иностранных дел Ирана также намерен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом во время своего визита в Дамаск.

Амир Абдолаллахиан дважды посещал Сирию с тех пор, как был назначен министром иностранных дел Ирана. В ходе этих визитов высокопоставленному дипломату удалось достичь целого ряда договоренностей по расширению сотрудничества между двумя братскими государствами.