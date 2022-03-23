Тегеран, 23 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Учитывая последние события на Украине, деятельность посольства Ирана в Киеве будет временно осуществляться из Молдавии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Посольство Исламской Республики в Киеве объявило, что правительство Ирана приняло решение временно перенести посольство в Кишинев в связи с продолжающимся конфликтом и невозможностью продолжения деятельности иранского представительства в украинской столице до нормализации ситуации.

На данный момент иранская сторона осуществила два рейса из Тегерана в Варшаву с целью возвращения иранских граждан на родину. В недавнем телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом глава МИД Польши приветствовал развертывание иранской группы помощи беженцам в координации с посольством Ирана в Варшаве, заявив, что на данный момент 1400 иранцев въехали в Польшу из Украины.

Ранее департамент по связям с общественностью МИД Ирана в заявлении призвал иранцев, проживающих на Украине, как можно скорее покинуть страну через границы Румынии, Молдавии, Венгрии, Словакии и Польши.