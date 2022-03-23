Тегеран, 23 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. 22 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде передал соболезнования правительству и народу Китая, а также семьям погибших в связи с авиакрушением. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

terribl Самолет

Хатибзаде от лица Исламской Республики выразил скорбь китайскому народу и правительству в связи с этим печальным событием.

Пассажирский самолет со 133 пассажирами на борту потерпел крушение в горной местности на юге Китая. В результате спасательные команды поспешили на место происшествия в поисках выживших. По сообщению Mehr News, в настоящий момент в районе крушения работают более 600 сотрудников спасательных служб.

Согласно полученным данным, самолет Boeing 737, эксплуатируемый авиакомпанией China Eastern Airlines, потерпел крушение в регионе Гуанси. О причине крушения ничего не сообщается. Для родственников пассажиров разбившегося лайнера властями открыта «горячая линия».