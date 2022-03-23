Тегеран, 23 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 22 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в сообщении в твиттере подчеркнул важность исламского единства для разрешения кризисов, возникающих в мусульманском мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Рад представлять Иран на 48-м заседании министров иностранных дел ОИС в Пакистане. Палестина является и останется приоритетной темой для обсуждения в мусульманском мире, при этом никто не может пойти на компромисс в вопросе режима апартеида Израиля», — написал Хатибзаде в своем Twitter-аккаунте.

Представитель министерства иностранных дел Ирана также заявил, что от Йемена до Афганистана единство исламского мира является ключом к разрешению кризисов.

48-й саммит министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) проводится 22−23 марта в Исламабаде под лозунгом «Построение партнерских отношений во имя единства, справедливости и развития».

Главы делегаций и представители стран, присутствующих на саммите в Исламабаде, также планируют принять участие в ежегодном параде вооруженных сил Пакистана в качестве специальных гостей 23 марта.