Тегеран, 23 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 22 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим иракским коллегой Фуадом Хосейном обменялся мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Высокопоставленный иранский дипломат в телефонном разговоре рассмотрел двусторонние отношения в различных областях и подробно остановился на позиции Исламской Республики Иран касательно нового раунда переговоров Тегеран — Эр-Рияд.

Министры иностранных дел двух стран также обсудили текущий ход переговоров Ирана с мировыми державами в Вене.

Говоря о венских переговорах, Амир Абдоллахиан подчеркнул: «Мы близки к заключительному раунду для достижения соглашения. По немногочисленному ряду оставшихся вопросов мы представили инициативы координатору ЕС, чтобы представить их американским властям. Теперь именно Вашингтон должен доказать нам добрую волю. Мы серьезно настроены на достижение хорошего, прочного и устойчивого соглашения».

Министр иностранных дел Ирака, со своей стороны, выразил надежду на успех венских переговоров в самом ближайшем будущем и заявил, что связи Тегерана и Багдада находятся на достаточно высоком уровне.