Тегеран, 23 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 22 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде встретился с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши на встрече Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Куреши приветствовал главу и членов иранской делегации, выразив удовлетворение присутствием Исламской Республики Иран в Пакистане на 48-й встрече министров иностранных дел государств-членов ОИС.

В ходе беседы с министром иностранных дел Пакистана Саид Хатибзаде передал своему пакистанскому коллеге поздравления с Наврузом (новым годом) от министра иностранных дел Ирана Хусейна Амирабдоллахиана.

Хатибзаде, являясь пресс-секретарем министерства иностранных дел, возглавляет иранскую делегацию на двухдневной встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в столице Пакистана.

Девизом встречи стало «Налаживание партнерских отношений во имя единства, справедливости и развития». Это событие совпадает с празднованием 75-й годовщины независимости Пакистана.