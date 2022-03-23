Тегеран, 23 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. 22 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что Исламская Республика полна решимости стать голосом исламского мира и угнетенных народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Представитель МИД отправился в Исламабад, столицу Пакистана, чтобы принять участие в 48-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС). Возглавляющий делегацию, состоящую из иранских официальных лиц, Хатибзаде был встречен некоторыми пакистанскими властями и заместителем посла Ирана в Исламабаде Мохаммедом Сорхаби.

Пресс-секретарь сообщил IRNA в эксклюзивном интервью, что ОИС является самой важной организацией в исламском мире, которая объединяет различные государства.

Указав на проблемы мусульманских стран в нынешней ситуации, Хатибзаде отметил, что исламский мир от Йемена до Сирии и оккупированной Палестины сталкивается с серьезными вызовами, призвав организацию найти пути решения таких проблем.

Он также подверг критике некоторые государства-члены ОИС, призвав все страны продемонстрировать приверженность палестинскому делу, которое является основой для создания подобных организаций.

В другом месте своего выступления иранский дипломат сообщил, что ОИС способна содействовать солидарности между мусульманскими народами, заявив, что в результате саудовско-иранских споров в последние годы Исламская Республика не могла регулярно участвовать в заседаниях организации, однако возобновление участия представляется позитивным событием.