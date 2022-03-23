Тегеран, 23 марта, 2022, 07:46 — ИА Регнум. 22 марта представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде прибыл в Пакистан для участия в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни и пакистанские официальные лица приняли иранскую делегацию в международном аэропорту Исламабада.

Хатибзаде, возглавляющий делегацию высокого уровня, ранее отбыл из Тегерана в Исламабад для участия во встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

48-й саммит министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) проводится 22−23 марта в Исламабаде под лозунгом «Построение партнерских отношений во имя единства, справедливости и развития».

Главы делегаций и представители стран, присутствующих на саммите в Исламабаде, планируют принять участие в ежегодном параде вооруженных сил Пакистана в качестве специальных гостей 23 марта.