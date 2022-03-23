Тегеран, 23 марта, 2022, 07:45 — ИА Регнум. 22 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином обменялся мнениями по вопросам, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

Амирабдоллахиан поздравил своего коллегу с новым годом, выразив надежду, что в 15 веке (по персидскому календарю) свобода от злых намерений, наполненная благословением для всех народов мира, региональных наций и стран, наконец восторжествует.

Он также передал теплые приветствия президента Ирана Ибрагима Раиси таджикскому лидеру и подтвердил приглашение таджикскому президенту совершить официальный визит в Исламскую Республику.

Сосредоточив внимание на встрече ОИС в Пакистане, Амирабдоллахиан выразил надежду, что, опираясь на усилия стран-членов ОЭС, организация будет выступать в качестве площадки для достижения гармонии и солидарности исламской уммы (нации).

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, со своей стороны, заявил, что согласен с иранским коллегой в необходимости поддержания исламского единства и солидарности на встрече ОИС.

Министры иностранных дел двух стран также обменялись мнениями по поводу предстоящей встречи в Китае по Афганистану на следующей неделе.