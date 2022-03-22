Амстердам, 23 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. 19-летний центральный полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Райан Гравенберх прокомментировал интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

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«Что я думаю о предложении «Баварии»? Я оставлю эту тему своему отцу и своему агенту. Я просто хочу играть в футбол. Я могу лишь сказать, что «Бавария» — отличный клуб. Конечно же, это топ-клуб. Если тебя оценивают в 25миллионов евро, то можно только гордиться. Это большие деньги. Я знаю об интересе «Баварии», но с этим разберутся мой агент и мой отец. А я сфокусирован только на футболе», — цитирует Гравенберха журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Райан Гравенберх принял участие в 26-ти турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также полузащитник получил четыре желтые карточки.