Нью-Йорк, США, 23 марта, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 марта ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 254,47 пункта (0,74%), до уровня 34 807,46 пункта. S&P 500 подорожал на 50,43 пункта (1,13%), до уровня 4511,61 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 270,36 пункта (1,95%), до уровня 14 108,82 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,22 (1,11%), до уровня $108,75 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 марта снижением.

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