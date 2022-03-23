Рим, , 00:32 — REGNUM Значительная часть итальянских СМИ 22 марта поименно перечислили депутатов национального парламента, отсутствовавших в зале заседаний во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии (сс) Vlad Lesnov

Многие из отсутствовавших не заявляли открыто о своем нежелании поддерживать Зеленского, однако их неприсутствие всеми без исключения наблюдателями трактуется именно так.

Больше всего отсутствовавших было среди представителей (в том числе бывших) популистского «Движения 5 звезд» и правоконсервативной «Лиги».

Наблюдатели полагают, что на ближайших выборах (в марте 2023 года) отсутствовавшим «предъявят обвинения» в нежелании «поддерживать демократию и давать отпор агрессору».

Представители всех партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти Италии направили на Украину значительные объемы оружия, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации. На прием беженцев выделено 500 млн евро.