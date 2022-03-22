Рим, 23 марта, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Значительная часть итальянских СМИ 22 марта поименно перечислили депутатов национального парламента, отсутствовавших в зале заседаний во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

(сс) Vlad Lesnov Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии

Многие из отсутствовавших не заявляли открыто о своем нежелании поддерживать Зеленского, однако их неприсутствие всеми без исключения наблюдателями трактуется именно так.

Больше всего отсутствовавших было среди представителей (в том числе бывших) популистского «Движения 5 звезд» и правоконсервативной «Лиги».

Наблюдатели полагают, что на ближайших выборах (в марте 2023 года) отсутствовавшим «предъявят обвинения» в нежелании «поддерживать демократию и давать отпор агрессору».

Представители всех партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти Италии направили на Украину значительные объемы оружия, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации. На прием беженцев выделено 500 млн евро.