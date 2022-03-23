Рим, , 00:22 — REGNUM 75% жителей Италии начали экономить на повседневных расходах, таковы данные опроса Ipsos, опубликованные 22 марта.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чаще всего упоминаются такие способы сокращения расходов, как экономия на бензине, снижение температуры в квартирах, отказ от покупки продуктов за исключением неободимых.

42% распондентов считают, что в ближайшее время их экономическая ситуация ухудшится. В декабре 2021 года показатель составлял 23%.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.