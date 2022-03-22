Рим, 23 марта, 2022, 00:22 — ИА Регнум. 75% жителей Италии начали экономить на повседневных расходах, таковы данные опроса Ipsos, опубликованные 22 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Чаще всего упоминаются такие способы сокращения расходов, как экономия на бензине, снижение температуры в квартирах, отказ от покупки продуктов за исключением неободимых.

42% распондентов считают, что в ближайшее время их экономическая ситуация ухудшится. В декабре 2021 года показатель составлял 23%.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.