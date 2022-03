Джакарта, , 00:21 — REGNUM Индонезийская студия Mojiken выпустила новый трейлер версий приключенческой игры Space for the Unbound для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ролик был опубликован 22 марта на YouTube-канале издательской компании PQube.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Действие игры будет происходить в Индонезии конца 90-х годов XX века, сюжет расскажет об истории непростых отношений между мальчиком Атмой и девочкой Райей, которые обладают сверхъестественными способностями. Разработчики отмечают, что при создании игры вдохновлялись творчеством аниме-режиссёра Макото Синкая.

Напомним, ранее Mojiken объявила, что Space for the Unbound выйдет на игровых платформах PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК. Разработчики планируют выпустить игру в 2022 году, пока они не назвали точную дату релиза.

