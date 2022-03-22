Рим, , 23:56 — REGNUM В официальном издании правительства Италии 22 марта был опубликован утвержденный властями декрет о временном снижении акцизов на топливо.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что снижение акциза на 30,5 центов приведет к аналогичному снижению цен на АЗС, благодаря чему цена за литр ензина и дизеля вернутся к уровню чуть более 2 евро.

В Италии — одни из самых высоких акцизов на топливо в ЕС: более 70 центов за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.