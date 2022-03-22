Рим, , 23:51 — REGNUM В Италии резко вырос объём продаж книг, так или иначе связанных с Россией и (или) Украиной, передает Adnkronos 22 марта.

Фёдор Достоевский

Значительно чаще стали покупать произведения Достоевского, Льва Толстого, Чехова, Гончарова, Набокова и Пушкина.

Растут объемы продаж биографической литературы по «русской» теме, чаще всего читатели интересуются историей Владимира Путина.

Вырос интерес и к истории Украины. Наибольшую популярность имеет издание «История Украины с древнейших времен».