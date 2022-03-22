Париж, , 23:46 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар отстранен от игр за парижский клуб до конца текущего сезона. Об этом 22 марта сообщил главный тренер «ПСЖ» Маурицио Почеттино.

Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

По словам аргентинского специалиста, Неймар последнее время пропускает обязательные тренировки, а также не выполняет прописанные в контракте обязательства. Текущее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне на счету Неймара лишь 9 (5+4) очков по системе гол+пас в 21-м матче за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Однако в составе сборной Бразилии Неймар отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами в девяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.