Париж, 22 марта, 2022, 23:46 — ИА Регнум. 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар отстранен от игр за парижский клуб до конца текущего сезона. Об этом 22 марта сообщил главный тренер «ПСЖ» Маурицио Почеттино.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

По словам аргентинского специалиста, Неймар последнее время пропускает обязательные тренировки, а также не выполняет прописанные в контракте обязательства. Текущее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне на счету Неймара лишь 9 (5+4) очков по системе гол+пас в 21-м матче за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Однако в составе сборной Бразилии Неймар отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами в девяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.