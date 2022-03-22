Париж, , 23:42 — REGNUM 29-летний аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди планирует покинуть парижский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 22 марта сообщило издание RMC Sport.

Мауро Икарди Deviantart.com

Текущее соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в 29-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых смог отметиться лишь пятью забитыми мячами, один из которых — с пенальти.

Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» со 2 сентября 2019 года после перехода из миланского «Интера» на правах аренды. Спустя год клуб Лиги 1 выкупил аргентинца за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Икарди, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.