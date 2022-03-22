Донецк, , 23:41 — REGNUM Беспорядочный огонь по центру Донецка был открыт вечером 22 марта украинскими боевиками, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

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В результате этой атаки снаряды, выпущенные ВСУ, разорвались у школы № 54 и у стадиона «Донбасс Арена». Памятник Владимиру Дегтярёву получил повреждения.

В Донецком агентстве новостей отмечают, что спортивная арена получила повреждение. В районе обстрела приостановлено движение городского электротранспорта.

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