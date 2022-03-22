Рим, 22 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Власти Италии намерены продолжать оказывать беженцам с Украины гуманитарную поддержку, заявил 22 марта премьер-министр Марио Драги.

INSM Марио Драги

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Вместе с тем он отметил, что Италия «должна помочь сопротивлению Украины, оказать в том числе военную помощь».

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации. На прием беженцев выделено 500 млн евро.