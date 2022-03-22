Минск, , 23:32 — REGNUM Статус беженца в Белоруссии получил американский гражданин Эван Ньюман, сообщает 22 марта БелТА.

Штурм Капитолия США (сс) Tyler Merbler

Он получил документ в управлении по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома. Комментируя это событие, Ньюман сказал:

«В Беларуси чувствую себя в безопасности. Спокоен, нравится в стране. Сегодня испытываю смешанные чувства. Рад, потому что Беларусь проявила обо мне заботу. Расстроен, потому что оказался в такой ситуации, что в родной стране возникли проблемы».

Добавим, что Ньюман покинул США, поскольку участвовал в протестах — так называемом штурме Капитолия в начале прошлого года. Власти выдвинули против него политически мотивированные обвинения.

Со своей стороны начальник управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома Юрий Бразинский рассказал, что в августе прошлого года Ньюман незаконно пересёк границу с Белоруссией.

«Прибыл к нам с территории Украины. Пояснил, что там заметил за собой слежку, начал опасаться за жизнь и здоровье. Взял с собой карту, рюкзак с вещами и в районе ответственности Пинского погранотряда перешёл госграницу, где сразу был задержан. Объяснил, почему решился на такой поступок, и обратился с соответствующим ходатайством».

В МВД Белоруссии приняли положительное решение о то, чтобы Ньюман получил статус беженца.

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