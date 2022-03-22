Минск, 22 марта 2022, 23:32 — REGNUM Статус беженца в Белоруссии получил американский гражданин Эван Ньюман, сообщает 22 марта БелТА.
Он получил документ в управлении по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома. Комментируя это событие, Ньюман сказал:
Добавим, что Ньюман покинул США, поскольку участвовал в протестах — так называемом штурме Капитолия в начале прошлого года. Власти выдвинули против него политически мотивированные обвинения.
Со своей стороны начальник управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома Юрий Бразинский рассказал, что в августе прошлого года Ньюман незаконно пересёк границу с Белоруссией.
В МВД Белоруссии приняли положительное решение о то, чтобы Ньюман получил статус беженца.
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