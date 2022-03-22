Рим, , 23:29 — REGNUM 22 марта в официальном издании правительства Италии был опубликован утвержденный властями «Декрет «Украина».

Евро Alexas_Fotos

На расходы по приему беженцев и их санитарное обеспечение выделено 500 млн евро.

Предполагается, что этого будет достаточно для расходов на ближайшие 90 дней для приема не более 160 тысяч беженцев, после чего будут выделены дополнительные средства.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации.