Лос-Анджелес, США, , 23:29 — REGNUM Потомственный актёр Алекс Вульфф («Свинья», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень») присоединился к проекту нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом 22 марта сообщает портал Screen Rant.

Роберт Оппенгеймер

Пока нет никакой информации о том, какую роль исполнит Вульфф, что, как отмечает издание, совершенно неудивительно, если учесть, какой высокий уровень секретности всегда установлен в проектах Нолана. Известно лишь, что актёр будет участвовать в съёмках картины, которые проходят в штате США Нью-Мексико.

Для справки: родителями Алекса Вульффа являются режиссёры и сценаристы Майкл Вульфф и Полли Дрейпер, вместе с братом Натом Вульффом он снялся в сериале «Голые братья». Сюжет картины «Оппенгеймер» расскажет о жизни создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. В проекте участвуют такие известные актёры, как Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие.

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