Содружество Пуэрто-Рико, , 23:28 — REGNUM Пуэрториканский исполнитель латинской поп-музыки Daddy Yankee (Рамон Родригес) подтвердил, что его предстоящий альбом станет последним. Об этом рассказал портал Rolling Stone 21 марта.

Певец Daddy Yankee NME

Daddy Yankee подтвердил свой скорый уход из индустрии музыки вместе с прощальным туром. Музыкант рассказал: «Эта карьера была марафоном. Наконец-то я вижу конечную цель. Люди говорят, что я сделал этот жанр глобальным, но это вы дали мне возможность, чтобы сделать этот жанр самым большим в мире».

Legendaddy станет первым студийным альбомом Daddy Yankee с момента выхода в 2012 году пластинки Prestige и выйдет 24 марта. Родригес описал свой предстоящий альбом как «лучший продюсерский проект со всеми стилями, которые определили меня, в одном альбоме».

Читайте ранее в этом сюжете: Джарвис Кокер сочинил саундтрек для новой комедии от BBC