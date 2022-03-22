«Я вижу конечную цель» — Daddy Yankee анонсировал последний альбом
Пуэрто-Рико, 22 марта, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Пуэрториканский исполнитель латинской поп-музыки Daddy Yankee (Рамон Родригес) подтвердил, что его предстоящий альбом станет последним. Об этом рассказал портал Rolling Stone 21 марта.
Daddy Yankee подтвердил свой скорый уход из индустрии музыки вместе с прощальным туром. Музыкант рассказал: «Эта карьера была марафоном. Наконец-то я вижу конечную цель. Люди говорят, что я сделал этот жанр глобальным, но это вы дали мне возможность, чтобы сделать этот жанр самым большим в мире».
Legendaddy станет первым студийным альбомом Daddy Yankee с момента выхода в 2012 году пластинки Prestige и выйдет 24 марта. Родригес описал свой предстоящий альбом как «лучший продюсерский проект со всеми стилями, которые определили меня, в одном альбоме».