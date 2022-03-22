Луганск, , 23:27 — REGNUM Отступающие украинские нацисты подорвали на территории ЛНР 22 моста, пытаясь задержать продвижение российских войск, сообщил 22 марта премьер-министр Луганской Народной республики Сергей Козлов в эфире телеканала «Луганск 24».

Он отметил, что теперь одной из главных задач правительства является восстановление этих жизненно важных сооружений.

«Когда нацистские войска уходили на север и потом уходили с нашей территории, они подорвали 22 моста, поэтому одна из задач — это восстановление путепроводов», — рассказал Козлов.

Напомним, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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