23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о том, что некоторые российские олигархи успели защитить свое британское имущество до введения против них санкций.

Джейн Спай, , 02:06 — REGNUM Российский миллиардер Алишер Усманов, который попал под санкции со стороны Великобритании, больше не владеет частью недвижимости в королевстве, что делает её «потенциально недоступной» для британского законодательства, сообщили BBC.

Плакат. Богач и бедняк (фрагмент). 1902 год

Алишер Усманов Kremlin.ru

3 марта Усманова добавили в список лиц для индивидуальных санкций, его активы были заморожены, ему запретили посещать Великобританию, в правительстве заявили, что у него не будет возможности распоряжаться своим имуществом, в том числе недвижимостью в Великобритании и яхтой. Однако представитель миллиардера заявил, что Усманов больше не является собственником части имущества, которого касаются санкции, потому что оно было передано в безотзывный траст (у учредителя траста нет права изменить его или отменить его создание — прим. Д.С.), передав при этом права бенефициаров членам своей семьи.

Часть пользователей предположили, что он не единственный российский олигарх, который попытался скрыть своё имущество и сделал что-то подобное, потому что они знали, что произойдёт, скорее всего еще до начала проведения специальной военной операции.

«В принципе, это говорит о том, что он знал, что случится, с самого начала», — прокомментировал @Boyer316New.

Некоторые пользователи винят британское правительство в том, что оно не умеет вводить санкции, напомнив, что в министерстве иностранных дел Великобритании практически месяц угрожали ввести санкции против российских миллиардеров с целью «ударить по Кремлю».

«Конечно он так сделал. Вот что бывает, когда им даёшь предупреждение за несколько недель до того, как санкции начинают действовать», — отметил @bigmadandy.

«У олигархов в Великобритании было много времени с момента предупреждения о приближающихся санкциях…» — напомнил @karlgrafton.

Среди комментаторов есть те, кто думает, что коррумпированное британское правительство специально делает все возможное, чтобы санкции лишь казались невыгодными для российских миллиардеров.

«Может быть, стоило ввести санкции в действие в тот момент, когда мы их анонсировали, вместо того чтобы давать им фальстарт с целью спрятать деньги? Мы сделали так, чтобы найти лазейку было очень просто. Возможно, это сделано специально», — предположил @RobertM35359802.

«Санкции» работают ровно так, как на Даунинг-стыд и задумывали», — написал @SoKfa_ce.

«План всегда был такой. Борису дали задание его российские работодатели, чтобы он принимал решение о санкциях как можно медленнее, чтобы у олигархов было время ликвидировать или переместить свое имущество», — считает @Griz 76 .

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нужно сказать, что здесь правительство было с нами честно. Они заявляли, что санкции должны подождать по «юридическим причинам». И это правда — чтобы дать шанс друзьям-олигархам переместить их имущество на юридически недосягаемое расстояние», — отметил @KeithGreaves2.

В комментариях призвали провести расследование этой «махинации» на основании того, что она выглядит подозрительной.

«Это значит, что он передал свое право собственности каким-то подставным компаниям или подставным лицам, которые временно будут управлять имуществом, я так понимаю. Великобритания точно должна провести расследование по этому поводу», — считает @47Helomech.

Некоторые комментаторы отметили, что удивляться подобному решению российского олигарха не стоит, потому что британское законодательство придумано так, чтобы его обходить.

«Законодательство Великобритании переполнено такими уловками как, например, трасты. Это сделано с явной целью спрятать или защитить настоящего владельца. Так же происходит и в США, например, в Делавэре. Чему вы удивляетесь? Откуда вы думаете приходят грязные деньги?» — написал @MobyStocks.

В связи с тем, что санкции легко обойти, как это видно на примере Алишера Усманова, у британцев возник вопрос об эффективности введённых мер. Некоторые пользователи считают их бесполезными или недостаточными.

«Это показывает, насколько слабые санкции. «Я не собственник, собственник — мой траст». «А кто бенефициар по трасту?» «Моя жена, любовница, сын, дочь, кошка», — прокомментировал @Welly_UK.

«В конце концов британские санкции ничего не значат. Как выяснилось, мы даже тут не можем ничего добиться. Бедная Великобритания!» — прокомментировал @mes_red.

«Британские санкции будто говорят: «Очевидно, мы работаем, но по факту пьем чай с печеньками», — сравнил @PabloHerreragt.

«Санкции должны распространяться на членов семьи, это поможет избежать подобных лазеек», — посоветовала @ibcitygirl.