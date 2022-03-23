23 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 02:07 — REGNUM В администрации президента США считают, что председатель КНР Си Цзиньпин должен словесно осудить Россию за проведение специальной военной операции на Украине, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление стало ответом на комментарии посла Китая в США, который ранее указал, что само по себе осуждение не поможет разрешить сложившиеся проблемы.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Жизненно важно для Демпартии убедить своих избирателей, что в дальнейшем все будет финансово благополучно, чтобы они продолжали голосовать за них на следующих выборах. Да. Пока что это работает для вас с этими высокими ценами на бензин и бешеной инфляцией, которая будет только ухудшаться с правительственными расходами, которых демократы добиваются своими законопроектами», — указывает zeldachampion.

«Словесное осуждение является огромной частью всего, что делают демократы. Псаки постоянно словесно осуждает любого, кто задает вопрос о ноутбуке Хантера за последние 18 месяцев. Словесное осуждение тех, кто не вакцинируется, словесное осуждение тех, кто хочет безопасной границы, словесное осуждение тех, кто выступает против отказа от нефти, словесное осуждение тех, кто сомневается в капитуляции в Афганистане. Список длинный, когда речь идет о ее словесном осуждении», — напоминает Dr.AneasTaint.

Джен Псаки (сс) The White House

«Китай десятилетиями компрометировал наши корпорации, политиков и систему образования», — считает Mowerman.

«Нам следует сначала вернуть производство в США и стать независимыми от иностранных товаров, прежде чем оскорблять и угрожать Китаю. Дипломатия и взаимное уважение — вот ключ к этой ситуации, а не дикие пустые угрозы, как это делает Байден», — уверен gmw902.

«Почему Китай должен говорить что-либо о России? Они сохраняют мир», — пишет paladinm.

«Отсутствие у Джен высшего образования и способности мыслить критически действительно начинает проявляться. Для нее все просто, так как она читает на брифингах раз за разом методичку Белого дома. Когда вы говорите только идеологическим клише, то жизнь для вас проста, но реальность сложнее и требует ума для поиска решений. Не удивлюсь, если она скоро уйдет в отставку», — делится funfolks.