Богота, 22 марта, 2022, 23:53 — ИА Регнум. 122 зоны свободной торговли в Колумбии обеспечивают товарооборот на сумму более $30 млрд в год и привлекли около $44 млрд инвестиций за период с 2007 года, сообщает новостное агентство el Colombiano.

(сс) CucombreLibre Богота. Колумбия

Отмечается, что около 13% из указанных $44 млрд составили прямые иностранные инвестиции, позволившие создать более 114 тысяч новых рабочих мест на 1009 предприятиях энергетики, здравоохранения, транспорта и агропромышленности.

Несмотря на высокие показатели в области инвестиций и занятости, последние данные Национального статистического агентство Dane демонстрируют сокращение объемов экспорта в период с января 2021 года по январь 2022 года на 30% — с $203 млн до $142 млн.