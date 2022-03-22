Ясиноватая, ДНР, , 23:20 — REGNUM Города Ясиноватая и Докучаевск (ДНР) обстреляны вечером 22 марта украинскими боевиками из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

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ВСУ в 19:00 мск открыли огонь из населённого пункта Авдеевка, выпустив по Ясиноватой шесть снарядов калибра 122 мм. Город Докучаевск ВСУ атаковали в 16:50 мск, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм со стороны населённого пункта Новомихайловка.

Ранее ВСУ обстреляли посёлок Озеряновка, открыв в 16:20 мск огонь из населённого пункта Новгородское. По посёлку украинские боевики выпустили 15 снарядов калибра 122 мм.

В 16:40 мск украинскими формированиями был обстрелян посёлок Старомихайловка: из населённого пункта Красногоровка выпущено 12 мин калибра 120 мм.

В 17:05 мск обстрелян посёлок Александровка: ВСУ со стороны населённого пункта Победа выпустили по нему четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм.

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