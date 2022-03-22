Москва, , 23:37 — REGNUM Канцлер Германии находится полностью под влиянием украинской повестки. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента Украины

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«Предложение Шольца о необходимости скорейшей встречи Путина с Зеленским говорит о том, что канцлер Германии находится под полным контролем аргументации украинской стороны», — заявил эксперт.

По словам политолога, это видно по тому, что в своём предложении Олаф Шольц не формулирует конкретной цели встречи.

«Хотя ему-то уж должно быть известно, что встречи на высшем уровне проводят только тогда, когда шерпами или правкомиссиями двух стран проведена вся черновая работа, позиции согласованы и остается только поставить подписи под итоговым документом. Ничего такого сейчас не наблюдается», — заключил Борисов.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Германия выступила в поддержку Украины и начала поставки оружия в зону конфликта.