Гавана, 22 марта, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Муниципалитеты Кубы столкнулись с острым дефицитом топлива на автозаправочных станциях. Водители стоят на заправках по несколько часов, а некоторые станции закрыты из-за отсутствия топлива, сообщает новостное агентство Prensa Libre.

АЗС

20 марта в официальной газете было опубликовано сообщение о введении ограничения на продажу топлива в одни руки, что привело к образованию очередей из сотен автомобилей.

«В случае реализации топлива на автозаправочных станциях устанавливается ограничение до 20 литров бензина или до 40 литров дизельного топлива в один бак. В канистры на складах разрешается отпускать до 10 литров бензина и до 20 литров дизельного топлива», — говорилось в сообщении.