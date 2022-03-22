Лондон, , 23:09 — REGNUM Британская группа JARV IS…, основанная музыкантом Джарвисом Кокером, участником Pulp, написал саундтрек для новой комедийной многосерийной драмы BBC «Будет больно». Об этом 21 марта рассказал портал NME.

Джарвис Кокер NME

В сериале, премьера которого состоялась в начале этого месяца на канале BBC1, Бен Уишоу играет роль младшего врача. JARV IS… написали и исполнили оригинальный саундтрек к сериалу, который основан на одноименном мемуаре 2017 года Адама Кея.

Саундтрек был записан в студии Narcissus Studios в течение 2021 года, большинство записей — это живые выступления с участием всей группы.

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