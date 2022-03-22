Лондон, 22 марта, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Британская группа JARV IS…, основанная музыкантом Джарвисом Кокером, участником Pulp, написал саундтрек для новой комедийной многосерийной драмы BBC «Будет больно». Об этом 21 марта рассказал портал NME.

NME Джарвис Кокер

В сериале, премьера которого состоялась в начале этого месяца на канале BBC1, Бен Уишоу играет роль младшего врача. JARV IS… написали и исполнили оригинальный саундтрек к сериалу, который основан на одноименном мемуаре 2017 года Адама Кея.

Саундтрек был записан в студии Narcissus Studios в течение 2021 года, большинство записей — это живые выступления с участием всей группы.