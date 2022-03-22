Рим, , 23:09 — REGNUM Правительство Италии, очевидно, хочет сделать свою страну «воюющей», с такой оценкой выступил 22 марта глава комитета сената по иностранным делам Вито Петрочелли.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

22 марта в парламенте Италии выступал с видеообращением Владимир Зеленский, его приветствовали овацией. Представители всех партий страны в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти Италии направили на Украину значительные объёмы оружия, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Петрочелли призвал собственную партию (популистское «Движение 5 звезд») немедленно покинуть правящую коалицию.

Руководители «Движения», в свою очередь, отметили о своей приверженности общей для всех партий Италии политики «осуждения России».

Лидер партии экс-премьер Джузеппе Конте заявили, что если личное мнение депутата столь сильно расходится с позицией «Движения», то Петрочелли следует подумать о выходе из партии.