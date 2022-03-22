Тирасполь, , 23:33 — REGNUM Связь с Украиной полностью прервана, на некоторые товары в Приднестровье введены ограничения. Об этом 22 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Карта Приднестровья Bestalex

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«В торгово-экономическом плане Приднестровье всегда очень плотно была связано с Украиной. Сейчас все контакты с соседним государством прекращены», — заявил эксперт.

По словам политолога, граница полностью заблокирована и для людей, и для товаров. Продовольствие в республику приходится завозить через Молдавию.

«О недостаточном обеспечении продуктами пока говорить не приходится, хотя на отдельные группы товаров введены временные ограничения — это крупы, мука подсолнечное масло, сахар, соль», — сообщил Шорников.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации Украины 24 февраля украинской стороной был взорван железнодорожный мост Кучурганы, соединяющий Приднестровье и Украину.