Турин, Италия, , 23:04 — REGNUM Туринский «Ювентус» планирует подписать 29-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха, который недавно отказал «мерсисайдцам» в продлении контракта. Текущее соглашение египетского нападающего с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Мохаммед Салах Дмитрий Голубович

Ранее Мохаммед Салах уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета «Фиорентины» и «Ромы». «Ливерпуль» выкупил Салаха у «Ромы» 1 июля 2017 года за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Салаха восемь голов в восьми матчах.