Лос-Анджелес, США, 22 марта, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Актёр и музыкант Джаред Лето намекнул поклонникам серии фильмов «Трон», что вскоре может появиться новая информация о проекте третьего фильма франшизы. Об этом 22 марта сообщает портал Screen Rant.

Скриншот YouTube Джаред Лето

Лето заявил, что является большим фанатом «Трона» и что сейчас он усердно работает над третьим «Троном» вместе с «партнёрами из Disney».

«Просто удивительная группа творческих людей. Мы становимся всё ближе. Мы становимся всё ближе и ближе, и кто знает? Что-то может произойти раньше, чем позже», — сказал Лето.

Напомним, оригинальный фильм «Трон» вышел на экраны в июле 1982 года, премьера картины «Трон: Наследие» состоялась в декабре 2010-го. О том, что Джаред Лето может сняться в третьей части стало известно ещё в 2017 году. В 2020-м Лето подтвердил, что участвует в реализации этого проекта.