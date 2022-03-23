23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 02:09 — REGNUM В Нью-Йорке семилетняя девочка получила ранения во время стрельбы на одной из улиц Бруклина. Услышав выстрелы, ребенок с матерью убежали в дом, однако через несколько часов девочка пожаловалась на боль. Оказалось, что пуля поранила ребенку живот, но, к счастью, рана оказалась незначительной.

Алессандро Маньяско. Привал бандитов

Всего за несколько часов до инцидента полиция Нью-Йорка объявила, что число жертв стрельбы в городе за неделю составило 43 человека. При этом только за выходные трое были убиты и ещё 29 человек получили ранения.

За период с начала 2022 года в Нью-Йорке были убиты уже 86 человек. При этом преступность в одном из самых густонаселенных городов США выросла на 45% по сравнению с предыдущим годом.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Нью-Йорк полностью изменился с 2000 года. Возил туда свою семью и наслаждался каждой минутой. Никогда больше не поеду в это время», — рассказывает DitchDigger.

«Вы в большей безопасности в кишащих акулами водах, чем в городе под управлением демократов…» — иронизирует sargejohn362.

«Пожалуйста, заставьте демократов прекратить приезжать в Северную Каролину. Мы не можем больше терпеть. Преступность выросла до 100 000 процентов. Но они не хотят предавать это огласке, потому что хотят продавать дома за миллионы долларов. Кто-нибудь помнит стрелка в Роли в июле прошлого года? Конечно, нет… 911 говорит, что они знали об активном стрелке, но никто так и не появился, и он стрелял по машинам с вершины здания на дороге Фоллс оф Неус», — делится candace666.

Поль Сезанн. Убийство

«Нью-Йорк и Чикаго соревнуются за звание столицы убийств США», — отмечает motor_replacement.

«Я рад, что живу в цивилизованном обществе, а не в городе, где правят демократы», — указывает sharp_shooter.

«Это очень печально, когда молодые девушки не могут быть в безопасности в городе. Новому отделу по борьбе с преступностью с оружием придется начать околачиваться в школьных дворах. Но интересно, какова будет статистика, если Фокс посчитает ограбления нефтяных компаний в этой стране. И ограбления банков — в наши дни банк грабит вас, и все это делается с помощью одной лишь ручки», — напоминает Ephesians4 32 .

«Нью-Йорк прогнил до основания!» — восклицает libertyhunter.

«Исследование Everytown опубликовало отчет, согласно которому в 2015 году было совершено 13 300 убийств с применением огнестрельного оружия. Чуть более 50% этих убийств произошло в 127 крупных городах США, в которых проживает лишь ¼ населения США. Большинство жертв были афроамериканцами или латиноамериканцами, а большинство убийц — с темным цветом кожи. В большинстве из этих 127 городов во главе стояли демократы. Я сомневаюсь, что с 2015 года многое изменилось», — рассуждает conservativewy.

«Лол, почему уровень преступности ниже в городах, управляемых республиканцами? Кто-нибудь действительно задается этим вопросом?» — интересуется Hatethenewadmin.

«Посмотрите на демократов, разрушающих, простите, управляющих этими жестокими городами, и вы получите ответ. Они мягко относятся к преступности, и в результате права есть только у преступников», — отвечает spamsandwich.

«Преступность, возможно, снизилась по сравнению с 1970-ми годами, но и наши технологии защиты людей в 2022 году будут намного лучше, чем в 1970-м. Эта тусклая утопия не похожа на то место, где я хотел бы жить. Улетая из Нью-Йорка, я выбросил ботинки в мусор и решил никогда не возвращаться. Я никогда не вернусь. Это, конечно, только мое мнение, но здесь действительно нечего смотреть», — делится palebluedot041.