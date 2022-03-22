Лондон, , 23:00 — REGNUM Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс провела телефонные переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Указания с Украины Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

Об этом Трасс сообщила 22 марта на своей странице в Twitter.

По её словам, в ходе беседы обсуждалось введение новых санкций против России.

«Мы обсудили, как Британия вместе с союзниками и партнерами по Группе семи усилит экономическое давление на режим Путина. Мы не остановимся на пути лишения России средств для содержания её жестокой военной машины», — написала Трасс.

Напомним, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

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