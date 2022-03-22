Рим, , 22:59 — REGNUM В настоящее время Украина «защищает» не только себя, но и «весь наш мир, свободу и безопасность», сказал во вторник, 22 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.

Марио Драги World Economic Forum

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Он также заявил о «героическом сопротивлении (украинской армии) свирепости Владимира Путина во всех местах», где идут боевые действия.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации.