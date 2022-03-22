Лондон, , 22:57 — REGNUM Джанет Плэнет из австралийского инди-дуэта Confidence Man подтвердила порталу NME, что Ноэль Галлахер и гитарист Эдж (Дэвид Эванс) из U2 появятся на новом альбоме коллектива. Об этом портал сообщил 21 марта.

Группа U2 Remy

В 2019 году Галлахер рассказал в эфире BBC Radio 1 о вечеринке с участием музыкантов, из-зак которой на них были поданы жалобы. Слухи утверждали, что Эдж сыграл на тамбурине на новом альбоме австралийской группы TILT, который выйдет 1 апреля на лейбле Heavenly.

«Ноэль и Эдж на самом деле оба участвовали в записи», — рассказала Плэнет в интервью, добавив: «Я не должна говорить об этом. Вам придется поискать информацию в комментариях на YouTube».

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