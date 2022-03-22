Рим, , 22:54 — REGNUM Италия хочет, чтобы Украина стала членом ЕС, заявил во вторник, 22 марта, премьер-министр Марио Драги.

Марио Драги EU2017EE Estonian Presidency

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский выступал с видеообращением к парламенту Италии, Драги, в свою очередь, выступил с ответной репликой.

«Путь большей близости Украины к Европе» предполагает длительный процесс необходимых реформ, но Италия готова помогать в этом Киеву, сказал Драги.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации.