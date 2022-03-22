Дортмунд, Германия, 22 марта, 2022, 22:54 — ИА Регнум. 18-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем входит в сферу трансферных интересов мадридского «Реала». Об этом 22 марта сообщил журналист Рамон Альварес в своем Twitter-аккаунте.

«Боруссия» (Дортмунд)

«Боруссия» выкупила Джуда Беллингема с «Бирмингема» 23 июля 2020 года за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость английского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Джуд Беллингем забил три мяча и отдал семь результативных передач в 25-ти турах чемпионата Германии. В остальных турнирах на счету Беллингема 8 (3+5) очков по системе гол+пас в одиннадцати матчах.