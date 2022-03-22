Москва, 22 марта, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Стоит рассмотреть возможность возвращения к радиовещанию на другие страны для донесения точки зрения РФ на происходящие события. Об этом 22 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политологБогдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

«Стоит рассмотреть возможность возобновления радиовещания на средневолновых и коротковолновых частотах ряда российских государственных радиостанций», — заявил эксперт.

По словам политолога, в условиях, когда все интернет-ресурсы успешно блокируются, телеканалы удаляются из сетей вещания, независимые площадки удаляют страницы российских СМИ или прямо провоцируют насилие в отношении русских людей, радиовещание остаётся удобным средством донесения информации в страны зарубежья — как для русских, там проживающих, так и для граждан стран, которые стремятся хоть к сколь-нибудь объективному рассмотрению происходящих событий.

«На средних волнах с территории Санкт-Петербурга работает русская радиостанция «Вести-FM». Частота 1.413 МГц или 1413 кГц. Принимать новости можно только в тёмное время суток (особенности распространения радиоволн) на любой приёмник, где есть СВ (AM/MW) диапазон. Территория покрытия — вся Украина», — приводит Безпалько содержание писем симпатизантов России из разных украинских городов.

Если технические возможности чуть усилить, можно транслировать российские радиостанции на страны Прибалтики, Украину, Белоруссию, Молдавию (тем более, что можно подключить ретрансляторы, находящиеся в Приднестровье), на страны Балканского полуострова, а также на Польшу, Чехию и Словакию, уверен эксперт.

«Заглушить радиосигнал можно, но это значительно сложнее, чем заблокировать канал на Youtube или отключить RT сетки вещания. Главное — это очень дорого. Вещание — тоже удовольствие не из дешевых, но сейчас всё равно ни Спутник, ни RT вещать в странах ЕС, Прибалтике и на Украине не могут. Но средства на это выделялись, их и можно направить на организацию радиовещания» — подытожил политолог.

Напомним, что в США и в странах Евросоюза фактически ввели запрет на деятельность российских СМИ.