Донецк, , 22:53 — REGNUM Донецк подвергся вечером 22 марта обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

В Донецке Denis-pushilin.ru

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Так, по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Атака зафиксирована со стороны населённого пункта Красногоровка в 17:00 мск.

В 18:30 мск посёлок шахты «Октябрьская» в Донецке подвергся обстрелу из миномётов калибра 120 мм: из населённого пункта Водяное ВСУ выпустили восемь мин.

Ещё один обстрел со стороны ВСУ зафиксирован в 20:05 мск. Украинские боевики атаковали Донецк со стороны населённого пункта Невельское, выпустив пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

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