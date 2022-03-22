Лондон, 22 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Британская студия Bytten выложила в сеть новый трейлер будущей игры Cassette Beasts, в котором она, помимо прочего, показала кадры игрового процесса. Ролик был опубликован 22 марта на YouTube-канале издателя Raw Fury.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Cassette Beasts будет представлять собой ролевую тактическую игру с открытым миром, в котором геймерам предложат искать различных существ так же, как в играх франшизы Pokemon. Действие игры будет происходить на острове Нью-Виррал (New Wirral), найденных существ игроки смогут использовать в пошаговых сражениях.

Для справки: студию Bytten основали люди, ранее работавшие в компании Chucklefish (Stardew Valley, Starbound). Они анонсировали Cassette Beasts 11 мая 2020 года.